La route de la mer continue de faire des vagues à Aytré

La municipalité d'Aytré (Charente-Maritime) lance à partir de ce mardi 2 mai des travaux de réfection complète des chaussées de la route de la mer. De la rue des Claires et du chemin du Puis-Doux. Un chantier d'une durée de six semaines environ pour un montant de 436 000 €. La mairie indique que cet investissement est dédié au premier projet d’aménagement durable et de préservation du patrimoine littoral. Reste à savoir précisément qui va payer ? Quoi qu'il en soit, l'accès à la route sera interdit aux véhicules, vélos et piétons jusqu'au 16 juin.

ⓘ Publicité

Double sens... uniquement pour les cyclistes

Des tas de terre et de sable doivent être disposés aux extrémités de la route. La majorité municipale promet une voie de circulation de quatre mètres de large pour faire passer les véhicules, avec une bordure en béton pour éviter la dégradation des bas-côtés. Le chantier de voirie devrait prendre quatre semaines, avant la pose du marquage au sol et l'installation des panneaux de signalisation. Après travaux, l'axe sera à double sens mais uniquement pour les cyclistes. Un muret en béton va être posé au milieu pour délimiter la "voie route" et la "voie vélo". Des stops vont être installés pour permettre aux pédaleurs de traverser et de réduire la vitesse, notamment près de la rue du Champ-de-Tir.

À lire aussi Route de la mer à Aytré : le maire a tranché, elle reste à sens unique

Recours administratif

D'abord expérimenté début juin 2022, le sens unique de circulation devenu "définitif" fin octobre. La municipalité gérée par Tony Loisel revendique "25 à 30 % en moins de voitures sur la ville, une augmentation du nombre de vélos empruntant cette nouvelle voie cyclable, notamment sur les trajets pendulaires (plus de 450 vélos par jour), une baisse générale de la vitesse en raison de l’étroitesse de la voie, et une tranquillité retrouvée pour le bord de mer en laissant aux piétons le chemin littoral". Fort de son bilan, le maire d'Aytré trace sa route.

L'aménagement "définitif" a du mal à passer pour les usagers et riverains. L’association "Rendez-nous la route de la mer" milite plus que jamais pour un retour au double sens de circulation. Elle a déposé un recours au tribunal administratif de Poitiers. Recours qui pourrait être étudié d'ici la fin de l'année. En attendant, les chevilles ouvrières de l'association travaillent sur la "récupération des témoignages d'usagers se disant pénalisés par le sens unique". Ils se comptent par dizaine. Cul-de-sac ou sac de nœuds : ce tronçon ressemble de plus en plus à une impasse. Aussi bien routière que politique.