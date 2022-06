Entre La Rochelle et Aytré, la "route de la mer" passe en sens unique

Les voitures pourront emprunter la "route de la mer" uniquement d'Aytré vers La Rochelle. À partir du 1er juin et jusqu'au 30 septembre, la moitié de la rue des Claires et du chemin du Puits Doux ne pourront plus être pris dans les deux sens par les véhicules. L'autre partie de la route sera destinée aux vélos. Une piste cyclable utilisable en double sens.

Un sens-unique pour protéger

Cette décision, c'est Tony Loisel, maire d'Aytré qui l'a prise, après une consultation citoyenne auprès des habitants de la commune. "Elle a été prise en accord avec les habitants de la ville et c'est une décision plutôt générale. Car cette route fait partie du projet de parc littoral. Tout le bord de côtes va être reconverti après un appel à projet. Cela fait suite à la tempête Xynthia, tous les terrains doivent être achetés pour être transformés en une zone de balade et de promenade. Et dans ce projet, il y a cette voie qui qui circule en bord de mer, qui est aujourd'hui à double sens pour les voitures. Elle va passer en sens unique, avec un ou deux parkings le long de cette route pour que les gens puissent poser leur voiture", explique le maire. La deuxième voie est récupérée pour faire une piste cyclable à double sens. "Quelque part, on a pris un peu d'avance par rapport à ce qui était prévu. L'étude pour ce projet a été faite en 2020 et on commence déjà à dérouler."

La deuxième raison qui a engendré cette décision c'est la sécurité. "Il a beaucoup d'accidents et beaucoup de circulation. On est proche des 8.000 véhicules par jour qui passent sur cette voie. Elle est totalement inadaptée et ça ne cesse d'augmenter. Les riverains n'en peuvent plus." C'est le cas de Didier, "Cela fait 40 ans que nous sommes concernés. C'est devenu infernal, les gens de respectent pas les priorités et les vitesses sont excessives."

Alain habite Aytré lui aussi, il a participé à l'une des réunions organisées par le maire et soutient la mesure, "du passage il y en a de plus en plus, c'est une route qui est dangereuse, avec beaucoup de virages et une mauvaise visibilité et c'est encore plus compliqué maintenant avec les vélos et les trottinettes."

Un choix très controversé

Mais pour d'autres, cette décision est un non-sens. Thierry Hazard habite la commune d'à côté, à Angoulin. Il est à l'origine d'une pétition contre l'instauration de la "route de la mer en sens unique". Il a déjà recueilli plus de 1.200 signatures. Avec cette route en double sens, je vais devoir faire un détour important, il y a des personnes qui ont fait le calcul dans les commentaires de la pétition, au lieu de mettre 7 minutes il allait mettre 14 minutes donc ça double le temps de trajet. "La seule solution que je vois pour l'instant si jamais cette fermeture se maintient c'est de prendre par le centre d'Aytré et beaucoup de signataires envisagent de faire pareil", raconte-t-il.

Et c'est ce que craint Nelly, qui habite Aytré. "Les gens qui vont aller travailler à La Rochelle, en rentrant chez eux ils vont repasser par le centre d'Aytré et puis remonter éventuellement ma rue qui deviendra plus passagère donc je ne vois pas l'utilité de faire ça." Elle regrette la situation et Thierry Hazard également, "on ne fait que déplacer le problème".

Le maire de la ville, Tony Loisel, entend ces craintes, "le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est des usagers qui viennent de l'extérieur, qui ne respectent pas les habitants, qui ne respectent pas la vitesse, qui ne respectent pas la sécurité. J'ai de nombreux témoignages, des vidéos, des véhicules qui doublent dans les virages. Il y a des sorties de route, les grillages des résidences qui bordent la route sont arrachés. _On doit mettre les gens en sécurité_", argumente-t-il.

"Je pense que quand on aura apaisé tout ça, on va retrouver un peu de sens à ce bord de côtes que l'on veut plus naturelle", précise le maire. "Le test pourra même être prolongé au-delà du 30 septembre, les habitants auront le droit de choisir s'il y a des améliorations à apporter. Et à la fin, quand on aura bien validé tout ça, on allouera un budget pour refaire vraiment la piste cyclable propre, la voie propre mais avant cela _il faut qu'on aille au bout de l'histoire._"

Thierry Hazard est reçu par le maire d'Aytré aujourd'hui. "J'espère qu'il me donnera des éléments d'informations car on ne comprend pas sa décision." Avec cette pétition, il entend porter la voix des usagers et espère un retour à la situation initiale.