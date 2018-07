Sur la rocade dijonnaise, la route de LiNo a été fermée pendant huit heures entre l'échangeur Pompidou et le rond point de Plombières dans les deux sens ce dimanche. En cause, une panne dans les automates du tunnel.

Dijon, France

La panne a eu lieu aux alentours de 3h ce dimanche soir. Pendant huit heures, la route de LiNo était coupée à la circulation entre l'échangeur Pompidou et le rond point de Plombières, et ce dans les deux sens. Les barrières et le tunnel fermés. En cause, des problèmes techniques dans les automates qui font marcher le tunnel.

Le technicien sur place est parvenu à résoudre le problème et la circulation a rouvert à 11h.

Une déviation a été mise en place très rapidement, dès 3h du matin. Pendant toute la matinée, à cause de la fermeture de cette portion de la route, de gros embouteillages se sont formés. Selon notre reporter sur place, les équipes d'astreintes conseillent d'éviter le secteur du lac Kyr.