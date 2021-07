La route départementale 4 est coupée à Sainte-Feyre pour deux semaines de travaux

Fin avril, une partie de l'aqueduc de Sainte-Feyre s'est effondrée. Les travaux débutent ce lundi 19 juillet et doivent durer deux semaines.

La RD4 sera coupée entre le 19 et le 30 juillet.

Si vous avez l'habitude d'emprunter la route départementale 4 et de traverser Sainte-Feyre, prévoyez quelques minutes de plus pour votre déplacement. À compter de ce lundi 19 juillet, 8h30, une déviation est installée au niveau de l'ECF, l'école de conduite française, pour des travaux de remplacement de l'aqueduc.

Fin avril, l'aqueduc s'est partiellement effondré, en raison de l'érosion, mais aussi de la présence de ragondins, qui ont endommagé le remblai de la chaussée. Des travaux sont donc nécessaires pour remplacer l'ouvrage.

En venant de Guéret, la déviation débute devant l'ECF. Les automobilistes devront rejoindre la nationale 145, sortir à Ajain, traverser la commune et emprunter ensuite la route départementale 16, dite en direction de Pionnat. À la sortie d'Ajain, après le pont de la N145, la déviation ramènera vers Saint-Laurent. La deuxième zone barrée du chantier correspond à la voie communale de Villemeaux.

Pour un trajet Guéret - Saint-Laurent, le parcours passera donc de cinq kilomètres à quinze kilomètres, en raison des travaux. La déviation aurait pu emprunter un chemin plus court, mais les autorités sont obligées de proposer un itinéraire bis aussi proche possible de l'itinéraire normal, en termes de confort de conduite et de largeur de la route. Il s'agit d'une question de sécurité, pour que les conducteurs habitués à la RD4 ne soient pas désarçonnés parce qu'on les feraient passer sur de toutes petites voies de campagne.

Les travaux devraient durer deux semaines. Les buses, les tuyaux en béton armé, seront remplacées par des modèles plus larges, pour faciliter le passage du ruisseau La Ribière et des poissons. Ils seront enterrés à une profondeur entre 1,5 m et 2 m. Au total, douze mètres d'aqueduc seront remplacés.