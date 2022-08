La route départementale qui relie Voreppe à la Buisse coupée pendant trois jours

La route 1075 va être coupée pendant trois jours le temps des travaux d'abattage et d'évacuation d'arbres morts et de pierres sur la falaise.

La route départementale 1075 qui relie Voreppe à la Buisse est fermée à partir de lundi 22 août à 9 h et jusqu'à mercredi 24 août, au soir. Des travaux d'abattage et d'évacuation d'arbres morts et de pierres vont être effectués sur la falaise qui surplombe la route. Ils sont nécessaires pour la sécuriser car il y a des risques de chute de pierres et d'arbres morts. Suite à l'incendie de début août, la falaise a été fragilisée. Le feu a duré 10 jours sur les hauteurs de Voreppe et de La Buisse et la pluie de la semaine dernière n'a pas suffi à nettoyer les débris.

Une déviation mise en place

La route départementale 1075 sera donc coupée dans les deux sens de circulation pendant trois jours. Pour celles et ceux qui l'empruntent habituellement, il sera possible de passer par une déviation via la Route départementale 121 en direction de Moirans et par la route de Lyon, la RD1085. Au rond point de Malossane, celui qui mène vers la Buisse, il faut tourner à gauche au lieu d'aller tout droit.