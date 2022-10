La route des gorges de la Vésubie rouverte après deux ans de travaux

Depuis la tempête Alex, toutes les voitures montant dans la vallée de la Vésubie passaient par une route temporaire, construite dans le lit même de la rivière. Une solution d'attente, provisoire, pendant que d'énormes travaux restauraient la route principale. Après deux ans d'attente, ce lundi matin, la route de la Vésubie, dans sa partie basse, a été rouverte. Un long tronçon de la RM2565 des Gorges de la Vésubie qui est de nouveau circulable, propre et sécurisée. La route temporaire sera prochainement fermée et démontée. En tout les travaux ont coûté 5,2 millions d'euros. A la veille de l'hiver, cette nouvelle route, toute neuve et sécurisée contre les éboulements est une vraie bonne nouvelle pour les habitants de la vallée.

