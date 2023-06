Côte-d'Or : la route des Grands Crus va-t-elle changer... de couleur ?

"Côte-d'Or : comment rendre la route des vins plus attractive ?" France Bleu Bourgogne posait la question en janvier 2023, au moment où le département se penchait sur la question. Six mois plus tard, le projet fait à nouveau surface. En marge de l'inauguration de la Cité des climats et des vins de Beaune, vendredi 16 juin 2023, le président du département, François Sauvadet, l'a réaffirmé : "Nous allons réaménager la route des Grands crus, la route des vins, entre Dijon et Beaune".

Objectif 2027

Au total, cette route fait 60 kilomètres, de Dijon à Santenay, et comprend la traversée de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune. François Sauvadet indique au micro France Bleu Bourgogne qu'il souhaite "en faire une exemple d'équilibre de biodiversité, en encourageant les mobilités douces. Cela restera un axe de circulation, mais cette route doit devenir exemplaire".

"On a la plus vieille route oenotouristique de France, elle fêtera ses 90 ans en 2027, donc on va complètement la moderniser, rappelle le président du département. D'ailleurs je vais réunir très prochainement tous les maires entre Dijon et Beaune pour qu'on puisse avancer très vite". La route traverse 37 villages . "On sera prêt pour les 90 ans, en 2027", assure-t-il.

De quelle(s) couleur(s) sera le macadam ?

La route en elle-même pourrait connaître des modifications. "Pourquoi pas réfléchir à un changement de couleur du macadam, de la route, de la matière ? On veut que ce soit une route écologique, avance François Sauvadet. Certains éléments pourront produire de l'énergie propre. On va évidemment travailler avec les vignerons, puisqu'on longe des vignes. On veut que ça devienne une route écologique et éco-responsable tout en restant un axe de circulation, parce qu'on a toujours besoin de sa voiture en France, surtout dans le monde rural".

La proposition de France Bleu Bourgogne : une route avec différentes couleurs, à la fois rubis et or, suivant qu'elle longe des cépages de pinot noir ou de chardonnay. "Et pourquoi pas ?", répond François Sauvadet.