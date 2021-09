La route des Petits Goulets dans le Royans ferme pour travaux : les habitants d'Echevis se retrouvent isolés

La route des Petits Goulets entre Echevis et Sainte-Eulalie-en-Royans sera fermée pour 2 mois à partir de ce lundi 13 septembre. Le département de la Drôme fait des travaux d'agrandissement et de sécurisation. Un problème pour les habitants d'Echevis, qui vont devoir emprunter une longue déviation.

Les travaux commencent ce lundi 13 septembre et vont durer pendant deux mois. Le département de la Drôme élargit et sécurise la route des Petits Goulets entre Sainte-Eulalie-en-Royans et Echevis. L'objectif est d'éviter les éboulements de pierre et de permettre à plus de poids lourds d'emprunter cette route.

La fermeture pose problème aux habitants d'Echevis, qui empruntent cette route quotidiennement. Ils mettent en général une dizaine de minutes pour aller à Sainte-Eulalie. Là, ce sera une heure, en passant par La-Chapelle-en-Vercors. Une autre déviation est possible, en passant côté Isère, par les gorges de la Bourne, un itinéraire toujours trop long, estiment les habitants.

Christine Michaud tient le bar Le Vercors à Pont-en-Royans. Avec la déviation, elle doit faire deux heures de route dans la journée au lieu de 20 minutes habituellement. Cette habitante d'Echevis a donc pris la décision de ne pas ouvrir pendant les deux mois de travaux, à contre-cœur : "Je suis résignée et dépitée. J'ai un commerce, on ne m'a pas demandé ce qui allait advenir de mon commerce, ni comment je me débrouillais. On nous dit : la route est fermée, vous avez telle ou telle déviation et c'est tout. On ne répond pas à notre problématique."

Des travaux nécessaires, selon le département de la Drôme

Philippe Inard, le maire d'Echevis, s'inquiète quant à lui de l'accessibilité pour les secours. Echevis ne dépendra plus de Saint-Jean-en-Royans mais de La-Chapelle-en-Vercors : "Entre le moment ou on va déclencher les secours et le moment ou on va accéder à un hôpital, il faut compter à peu près 2 heures."

Le département répond que tout est fait pour que les habitants ne soient pas trop affectés par les travaux. Christian Morin est conseiller départemental et maire de Saint-Jean-en-Royans : "On est bien ennuyés pour les désagréments causés mais c'est nécessaire : s'il y a un éboulement demain, c'est tout de suite qu'il faut changer son itinéraire. Là, c'est prévu. Le département a pris en charge les reports de soin, les transports d'urgence… Pour les transports scolaires ça a aussi été pris en compte. Tout a été fait pour alléger les contraintes qui vont peser sur les habitants d'Echevis."

Les 56 habitants d'Echevis feront face à de nouvelles fermetures : les travaux vont durer trois ans. La route sera de nouveau fermée pour trois mois l'année prochaine, ainsi que l'année d'après.