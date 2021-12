La route du col de la Pierre Saint-Martin est ouverte aux voitures

La route du col de la Pierre Saint-Martin est à nouveau ouvert à la circulation depuis ce mercredi matin 9h00. Les services techniques du département avaient commencé les travaux de déneigement dès samedi dernier, au lendemain de la réouverture administrative de ce point de passage avec l'Espagne. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin l'avait annoncée le vendredi 17 décembre lors de sa visite en Béarn . La route du col était fermée depuis janvier 2021 afin de rationaliser les contrôles aux frontières et faciliter la lutte contre le terrorisme et la maîtrise des flux migratoires.

Des congères de plusieurs mètres de haut

Sept agents coté français se sont relayés pendant quatre jours avec six véhicules pour évacuer la neige sur les trois kilomètres de route qui serpentent jusqu'au col à 1760 m d'altitude."Les cumuls de neige étaient très importants," raconte Lionel Garispe, le responsable des routes pour le secteur. "On avait des congères de 4 à 6 mètres de haut par endroit." Les équipes françaises et espagnoles se sont rejointes au col et ont pu rouvrir la circulation aux automobilistes. La clientèle navarraise peut donc de nouveau venir skier dans la station barétounaise.

