CARTE - La route du Lautaret coupée dans les deux sens à Mizoën après un affaissement de chaussée

La départementale 1091 qui rejoint Grenoble et Briançon est fermée dans les deux sens depuis ce jeudi après-midi après un affaissement de la chaussée à Mizoën, en Isère, à la frontière avec les Hautes-Alpes. Les automobilistes doivent passer par Gap et La Mure, un parcours rallongé de 70 km.

La départementale 1091 est coupée depuis ce jeudi après-midi dans les deux sens entre Grenoble et Briançon, après un affaissement de chaussée à Mizoën, en Isère, à la frontière avec les Hautes-Alpes. Il est demandé aux automobilistes d'éviter le secteur et de passer par Gap et La Mure via la RN94 et la RN85.

Un trajet rallongé de 70 kilomètres si vous allez de Briançon à Grenoble, il faut donc compter une heure de trajet en plus. Vous mettez 3h pour faire Briançon-Grenoble, contre 2h en passant par le col du Lautaret. En revanche, la RN85 est interdite aux poids lourds et aux transports en commun. Une déviation est en place pour ces véhicules entre Laffrey et Vizille.

Une route déjà coupée il y a quelques années

Cette route a déjà été coupée dans ce secteur pendant des mois il y a quelques années, à cause d'un risque d'effondrement du tunnel du Chambon . Le problème cette fois, c'est que la route de secours ouverte en 2015 ne peut pas être utilisée.

Des travaux en cours pour construire une nouvelle route de secours

Des travaux ont commencé sur place pour construire une voie parallèle. Le but est de pouvoir l'ouvrir ce week-end dans les deux sens de circulation.

Les travaux en cours pour construire une voie parallèle © Radio France - Chloé Cenard