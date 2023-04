La route du mont Ventoux par le versant Sud rouvre à la circulation après la neige

Il est de nouveau possible de circuler jusqu'au sommet du mont Ventoux par le versant Sud ! La RD974 avait bien rouvert à la circulation le 7 avril. Mais elle a dû être fermée en urgence , samedi dernier, à cause des conditions météo : verglas, neige, brouillard et vent fort.

Les agents du département de Vaucluse ont dégagé la route et elle est désormais rouverte, normalement pour toute la saison estivale. La route par le versant Nord, en revanche, ne rouvrira comme chaque année qu'à la mi-mai, quand les conditions climatiques seront plus favorables.