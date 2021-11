La route entre Canet et Sainte-Marie-la-Mer va fermer jusqu'à la fin du mois de janvier

La D81 sera coupée à la circulation à partir de ce lundi entre Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer. La communauté urbaine construit deux ouvrages pour éviter les crues sur le secteur. Le chantier va durer plus de deux mois.

On l'appelle traditionnellement la route des plages. A partir de ce lundi 22 novembre, la départementale 81 sera fermée à la circulation jusqu'au 31 janvier prochain entre Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer. La communauté urbaine prévoit en effet d'installer sous la chaussée deux ouvrages de transparence hydraulique à proximité de la Têt. Deux percées seront réalisées sous la route afin d'assurer l'écoulement de la rivière en cas de grosse crue. Un "chenal vert" sera aussi construit en direction du port de Canet. Des travaux de grande ampleur car la chaussée va devoir être détruite puis reconstruite pour pouvoir installer les aménagements.

Des déviations vont être mise en place. Les voitures devront passer par la D11 via Canet-village et Sainte-Marie-Village. Le détour sera en revanche beaucoup plus important pour les poids-lourds qui devront faire le grand tour par Perpignan, la pénétrante nord et la D83. Le parcours sera là sérieusement rallongé : près d'une demi-heure contre trois minutes d'ordinaire.