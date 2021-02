La D9 entre Charron et Villedoux sera fermée dans les deux sens ce jeudi entre 9 h et 16 h

La D9 entre Charron et Villedoux sera fermée dans les deux sens ce jeudi 18 février pour permettre des travaux de réfection du pont de la Laisse. Il faudra emprunter la D137 et passer par Marans pour rejoindre les deux communes.

Ce jeudi 18 février, une partie de la route entre Charron et Villedoux sera fermée entre 9 h et 16 h. Des travaux de réfection du pont de la Laisse, situé au dessus du canal du Curé se tiendront. Environ 6 km sont concernés : la Départementale 9 entre Charron et Villedoux. Vous serez bloqué en venant de La Rochelle pour vous rendre en Vendée par la D10A. Idem, dans l'autre sens, après avoir passé le pont du Brault.

Des déviations de circulation seront mises en place dans les deux sens pour renvoyer le trafic vers la Route Départementale n°137, en empruntant les Routes départementales 9, 10A, 137, 105 et les Routes nationales n° 237 et 11.

Département de la Charente-Maritime