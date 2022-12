La route entre Excideuil et Saint-Médard-d'Excideuil coupée pendant six mois en Dordogne

La route départementale 705 va être coupée à la circulation pendant six mois. Le département de la Dordogne annonce qu'il va réaliser des travaux d'aménagement sur cet axe qui relie Excideuil et Saint-Médard-d'Excideuil, notamment par l'avenue Eugène Le Roy. Entre le lundi 9 janvier et le 30 juin prochain, la circulation sera interdite sur la départementale 705 à tous les véhicules sauf pour les riverains, les services publics, les ambulances, les pompiers et les transports scolaires.

Des déviations pour les voitures

Des déviations seront mises en place pour les voitures dans le sens Excideuil / Saint-Médard-d'Excideuil : à partir du carrefour de la D705/D67 dans Excideuil par la D67 jusqu'à Dussac puis par Lanouaille et la D705 jusqu'à la route barrée après le Pont Rouge.

Dans le sens Lanouaille/Excideuil : par la D704, puis par Saint-Agnan, Tourtoirac et la D67 direction Excideuil.

Des déviations pour les camions

Des déviations sont également prévues pour les poids-lourds : à partir de la Lanouaille par la D707 Thiviers puis par la nationale 21 direction Saint-Vincent-sur-l'Isle et la D705 direction Excideuil.

A partir de Hautefort, par la D704, puis par la D62 Cherveix Cubas, la D5 Tourtoirac, Bassillac-et-Auberoche, la N21 (direction Saint-Vincent-sur-l'Isle) puis par la D705 direction Excideuil.