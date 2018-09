Mauguio, France

La route de Vauguières qui relie Mauguio à l'aéroport de Montpellier Fréjorgues est-elle trop dangereuse? C'est ce que déplore une habitante qui vit en bordure de cette RD 172.

Entre Maugio et l'aéroport il y a huit kilomètres,une portion limitée à 70 km/h, 50 km/h dans la traversée de Vauguières ou il y a un grand virage. C'est la que vit Mélanie Gauzy qui vient de lancer une pétition sur le site mesopinions.com pour que des mesures de protection des riverains soient prises.

J'ai peur d'être coupé en deux

5000 véhicules chaque jour

Elle constate que les limitations ne sont pas toujours respectées par les automobilistes de plus en plus nombreux ( 5000 véhicules/ jour ) La jeune femme explique qu'elle n'a aucune visibilité quand elle sort de chez elle et a "peur d'être coupé en deux".

Ces dix dernières années, onze accidents corporels se sont produits sur cette route. Ils impliquaient pour moitié des deux roues et pour l'autre moitié des voitures et un camion.

Des aménagements prévus mais seulement sur la RD189 voisine

La pétition réclame plus de contrôles, l'installation de radars et des aménagements pour les cyclistes et les piétons. Ce n'est pas prévu répond Philippe Vidal chargé des routes au département de l'hérault : "la RD 172 est un axe secondaire et c'est une requalification complète de la chaussée qu'il faudrait faire. Nous allons donc faire ne sorte que cette départementale redevienne une route secondaire avec moins de trafic".

Des travaux sont tout de même programmés pour fluidifier la RD189 parallèle et donc par répercussion réduire le trafic sur la RD172 mais ce ne sera pas avant 2019 et 2020