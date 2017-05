La route entre Pouilly-sur-Saône et Seurre fermée cette nuit

La RD 973 entre Pouilly-sur-Saône et Seurre fermera ce mercredi soir à 20 heures et ne rouvrira qu'à 6 heures du matin ce jeudi 4 mai.

La route entre Seurre et Pouilly sur Saône est coupée cette nuit. Il s'agit de la RD 973, elle sera fermée à partir de 20 heures ce mercredi soir et jusqu'à 6 heures du matin ce jeudi 4 mai près de Pouilly sur Saône, pour une vérification du pont situé entre Pouilly et Seurre.

Plusieurs déviations mises en place

Plusieurs déviations vont être mises en place. Dans le sens Dole-Dijon, dans le sens Dijon-Dole par la RD 115 et la RD 12 et dans le sens Beaune-Dole par la RD 115 et la RD 12.