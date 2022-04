La route nationale 149 fermée dans les deux sens à Chiché jusqu'au 6 mai pour des travaux

Attention si vous avez l'habitude d'emprunter la RN 149 qui relie Parthenay et Bressuire dans les Deux-Sèvres. La route est fermée dans les deux sens à Chiché à partir de ce mardi 19 avril et pendant près de trois semaines en raison de travaux. Des déviations sont mises en place.

La route nationale 149 fermée dans les deux-sens à Chiché à partir de ce mardi 19 avril. Une grosse opération de travaux est menée sur cet axe entre Parthenay et Bressuire. La fermeture est programmée jusqu'au vendredi 6 mai. Il s'agit d'enfouir le réseau électrique et de refaire un rond-point de la commune.

Des déviations sont mises en place :

RN 149 sens Limoges – Nantes : les usagers seront déviés depuis Parthenay par la RD 938 et la RD 725 en direction de Bressuire via « La Maucarrière »

RN 149 sens Nantes – Limoges : les usagers seront déviés depuis Bressuire par la RD 725 et la RD 928 en direction de Parthenay via « La Maucarrière »

RD 177 en direction de Chiché : les usagers seront déviés par les RD 46E et 46.

Commune de Chiché : des déviations locales seront mises en place

On s'attend à de gros bouchons - Gérard Pierre, maire de Faye-l'Abbesse

A Faye-l'Abbesse, commune déjà impactée par les travaux sur la route de Thouars, "on s'attend à de gros bouchons", confirme le maire, Gérard Pierre. "C'est vrai que pendant trois semaine cela va être très compliqué de circuler, avec des attentes plus longues, peut-être 200, 300, 400 mètres voire plus d'attente à chaque feu. Mais il faudra que les usagers prennent leur mal en patience et fasse avec", poursuit-il, appelant à la prudence tous les usagers de la route.