La Route Nationale 6 : la fin d'un mythe en Côte-d'Or ?

Il va y avoir encore beaucoup de monde sur les routes ce samedi 12 août. Le journée est classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs et orange, notamment en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire pour les retours. Pour éviter les bouchons, vous allez peut-être éviter les autoroutes et prendre les axes secondaires. Et pourquoi pas la fameuse Nationale 6 ? Cette route qui permet de relier la France du nord au sud. Très prisée avant l'apparition des autoroutes dans les années 70, elle semble aujourd'hui bien moins mythique qu'à l'époque. Il y a encore du passage sur cet axe, mais les voitures ne s'arrêtent plus vraiment dans nos villages. Exemple à Arnay-le-Duc.

Une route de passage

Annie Aubert tient avec son mari le musée de la RN6. Cette Nationale 6, Annie la connaît donc sur le bout des doigts. "Tous ceux qui descendaient vers la Côte d'Azur passaient là, raconte-t-elle. Au bout de 3 heures ou 4 heures de route, il fallait s'arrêter, se restaurer, faire refroidir la voiture et faire le ravitaillement de la voiture et des êtres humains. C'était le lieu idéal tout le long de la nationale 6. Et ça formait des bouchons parce que tout le monde s'arrêtait."

Le musée de la RN6 rassemble de nombreuses pépites. © Radio France - Dimitri Morgado

Annie admet que la superbe de cette route est en train, peu à peu, de s'éteindre et c'est pour ça que son musée existe. "C'est un endroit de nostalgie, décrit-elle. J'ai déjà vu des gens en voyant des photos, pleurer, être émues aux larmes, dire "Ah ben oui, là, c'est mon papa, là, c'est mon grand-père." La Nationale 6 a, entre temps, perdu son nom. La route a été transformée en départementale en 2006 sur les deux tiers de son parcours. En Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, cet axe s'appelle donc la D906.

Des souvenirs qui semblent donc s'envoler peu à peu, et cela se ressent directement sur la fréquentation du musée. "Les cinq premières années, on arrivait quand même à avoir un peu de monde, mais là, ça fait cinq ans qu'on ouvre moins régulièrement, qu'on ouvre que sur demande et c'est suffisant, explique Annie. Parce que bon, on attendrait des journées à rien faire finalement, parce que les gens passent, en se disant que c'est joli, mais bon voilà, des fois ils n'ont pas le temps de s'arrêter ou peu importe. Voilà, c'est comme ça." Annie et son mari comptent bien faire perdurer la mémoire de cette route aussi longtemps que possible.

La route de toute une génération

Un peu plus loin dans le village, on trouve le célèbre restaurant "Chez Camille". Il se trouve au bord de la Nationale 6, mais la majorité des clients vient de la région. Pour la cheffe Joy-Astrid Poinsot, cet axe est surtout représentatif d'une époque. "Il y a encore quelques personnes qui l'empruntent, raconte-t-elle. Malgré tout, je pense qu'on est tous pareils, on est tous dans des générations pressées où on va partir vite et on veut arriver vite à notre lieu de vacances, ce qui peut se comprendre. La "grande" Nationale 6 comme elle a été à une époque, et l'euphorie… ce n'est même pas simplement l'euphorie de la Nationale, c'est l'euphorie de toute une génération aussi." Et effectivement, on est dans les années après-guerre, ce sont les débuts des congés payés, les travailleurs partent en vacances. Cette Nationale 6 est plus qu'une route, elle représente probablement toute cette époque et toute cette génération.