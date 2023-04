"La route se partage" : l'injonction du Département d'Ille-et-Vilaine aux automobilistes

Sur cette route départementale dégagée entre Saint-Aubin-du-Cormier et Rives-du-Couesnon, passent des voitures, mais aussi des bus, des camions, des tracteurs. Au milieu de tout ce trafic, quelques cyclistes luttent pour arriver en haut de la côte.

ⓘ Publicité

C'est pour les protéger que le Département d'Ille-et-Vilaine a reconduit son opération de sensibilisation "La route se partage !", inaugurée lundi 15 avril 2023. Un premier panneau installé qui rappelle une règle simple : il faut laisser 1 mètre 50 d'écart avec un cycliste lorsqu'on le dépasse.

Des automobilistes "agressifs"

En tout, une cinquantaine de panneaux vont suivre sur la D220 (entre Quédillac et Bécherel), sur les D106 et D26 (à hauteur de St-Aubin d'Aubigné). Des routes qui vont être particulièrement fréquentées par les cyclistes en vue de la grande randonnée Paris-Brest-Paris en août 2023.

L'année dernière, la Sécurité routière a dénombré 122 accidents impliquant des cyclistes , dont 18 sur des routes départementales. Depuis 2017, 22 cyclistes ont été tués sur les routes du département. Parmi eux, un jeune de l'Union cycliste de Fougères, dont Daniel Manceau est président : "C'est un sujet qui m'interpelle aujourd'hui. Quand je pars, je sais que tout peut arriver. Ce n'était pas le cas avant mais maintenant, j'y pense."

1 mètre 50 d'écart

Le contact avec les automobilistes est en plus aléatoire. "On sent une agressivité, constate Gaëtan, un cycliste randonneur de Fougères. On a tous les comportements, de celui qui te rase et qui regarde dans son rétro pour voir si tu as compris qu'on était gênant, à celui qui klaxonne juste pour signaler sa présence."

Gaëtan compte sur ces installations pour que les bons comportements se maintiennent. Les panneaux sont déplacés tous les ans avec l'idée que "les automobilistes ne s'habituent pas à passer devant, et quand ils le voient, ça les interpelle et les sensibilise", explique Eric Delanoe, responsable du service construction de l'Agence départementale des routes du pays de Fougères.

Sur la route du Paris-Brest-Paris

Cela fait maintenant six ans que ces panneaux tournent en Ille-et-Vilaine et Didier de Abreu, le coordinateur Sécurité routière auprès de la préfecture, voient leur utilité : "On voit qu'on commence à y arriver, lorsqu'on organise des actions ciblées, les participants nous font remarquer qu'ils ont vu les panneaux sur les bords des routes et qu'ils ont compris qu'il faut s'écarter."

À lire aussi Ploufragan : grave accident entre trois véhicules et des cyclistes, deux personnes décédées

Ca ne s'est pas encore traduit par une baisse des accidents, ils sont même plus nombreux ces dernières années hors agglomérations. Mais le Département poursuit ses actions de sensibilisation lors des grands évènements sportifs et dans les écoles.