La RTM intensifie sa chasse aux fraudeurs

209 000 voyages fraudés par jour ! La RTM lance un grand plan de lutte contre ce fléau qui lui coute 23 millions d'euros par an

Une campagne de sensibilisation de la Régie des transports marseillaise, accompagnée d'un volet répressif avec une amende doublé à 100 euros en cas de non présentation du titre

C'est dans le bus que le taux de fraude est le plus important à 31% contre 24 % dans le tram et 13 % de fraude dans le métro

"Combattre la fraude à la RTM c'est un peu vider l'océan avec une cuillère" - Pierre Reboud - directeur général de la RTM

La régie des transports marseillais va parallèlement améliorer la vente des billets, proposer un abonnement à tarif réduit (à moins de 10 euros par mois) pour les plus modestes et rendre les contrôles plus efficaces.

Les 305 contrôleurs de la RTM interviendront désormais sur des opérations coups de poings dans des secteurs ciblés

115 000 amendes sont dressés chaque année dans les bus, tramways et métros marseillais . La Rtm recouvre 20 % de ces amendes , le trésor public 24%