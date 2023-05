La rue du 11 novembre fermée: Sète poursuit la piétonnisation du centre-ville

Du changement en ce qui concerne la circulation dans le centre ville de Sète à partir de ce vendredi matin. Il n'est désormais plus possible de faire tout le tour de la place Aristide Briand en voiture. La rue du 11 novembre va devenir partiellement piétonne. Et ce n'est que le début !

La rue du 11 novembre devient partiellement piétonne à compter de ce vendredi © Radio France - Guillaume Roulland La rue du 11 novembre et la portion haute de la rue du Général de Gaulle dans le centre ville de Sète seront, à partir de ce vendredi matin, fermées à la circulation des voitures et vont devenir à terme partiellement piétonnes. ⓘ Publicité Seuls les automobilistes munis d'un badge d'accès pourront les emprunter. Pour l'instant, il ne s'agit que de deux rues. Mais ces fermetures partielles à la ciculation s'inscrivent dans le cadre d'un plan de piétonnisation plus ambitieux, qui devrait s'étendre jusqu'au boulevard Casanova et la rue Montmorency. La volonté de la municipalité, c'est d'apaiser le centre ville et d'y réduire aussi la présence des voitures. Et du coup, le nombre de places de parkings en surface va considérablement diminuer dans les années qui viennent. "Ca fait 10 ans qu'on attend çà !" Carmen est patronne du restaurant Fleur De Sel, rue du 11 novembre. Elle est installée juste en face de la place Aristide Briand ou est actuellement construit un parking souterrain à deux niveaux. Elle observe le ballet des pelleteuses et la poussière qui s'envole au dessus de la place. Mais pour elle, c'est un mauvais moment à passer et elle est pour à 100%. "On a mis deux ans à passer le cap du Covid, on mettra deux ans à passer ce cap-là. Après les travaux, tout le monde sera content. Il faut virer la voiture". Non loin de là, François, qui habite dans le centre, gare sa voiture rue du 11 novembre. C'est le dernier jour ou c'est encore possible de le faire. La pietonnisation, il n'est pas contre. Mais le problème pour lui, çà va être le stationnement. "Il y a de moins en moins d'endroits pour se garer en ville. Les prix des abonnements pour les parkings sont exhorbitants et de toute manière, ils sont toujours complets". Le nombre de places de stationnement en surface divisé par deux La ville de Sète assume totalement la baisse à terme du nombre de stationnements en centre ville. C'est même pour elle un objectif. "On enterre la voiture sans complètement la tuer. La première pollution de la voiture aujourd'hui, c'est son emprise physique sur le domaine public" estime Vincent Sabatier, adjoint à la voirie et à la circulation à Sète. "L'idée c'est de supprimer le double de places de stationnement de celles qui vont être créées, soit deux fois moins de places dans le centre ville à terme. Mais on crée aussi de nouveaux parkings à l'extérieur qui participent à ce délestage." En résumé, il va falloir s'habituer à trouver de moins en moins de places de stationnement dans le centre ville de Sète, une ville appelée à devenir de plus en plus piétonne. Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !