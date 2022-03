Avec le succès du bioéthanol, les fournisseurs de boîtiers de conversion E85 peinent à suivre le rythme

Avec la flambée des prix des carburants, de plus en plus d'automobilistes se tournent vers le bioéthanol. À Dijon, une vingtaine de garages proposent de poser des boîtiers de conversion... qui arrivent au compte goutte à cause de la demande trop importante!

Si vous pensez à faire poser un boîtier de conversion au bioéthanol sur votre voiture, il faudra certainement patienter ! Les garages qui proposent ces services sont très sollicités et les fournisseurs de boîtiers ne suivent plus le rythme. Il faut dire qu'avec quatre-vingt-cinq centimes le litre, le bioéthanol a tout pour plaire.

Les boîtiers E85 victimes de leur succès

Sylvie vient de faire installer un boîtier E85 sur sa voiture. Elle pensait depuis longtemps à passer au bioéthanol. En voyant les prix flamber sans signe de ralentissement, elle s'est finalement décidée: "j'ai une voiture a essence et faire l'achat d'une voiture électrique c'était impossible pour moi". Elle a donc opté pour un boîtier, et même si il lui a fallu débourser neuf cent euros pour l'installation, elle ne regrette pas : "je fais environ cent cinquante mille kilomètre par an, j'espère que la différence de prix entre le bioéthanol et l'essence suffira à amortir le coût". En fonction du nombre de kilomètre au compteur de la voiture, le prix peut monter jusqu'à mille trois cent euros.

"Il y a eu une explosion de la demande, mais ça on s'en doutait. On a cinq à dix demande par jour."

Cet engouement pour le bioéthanol, Pascal Debroz, gérant d'un garage Midas à Dijon, s'y attendait : "dès qu'on a les deux euros en ligne de mire à la pompe, je pense qu'on réfléchit très vite". Son garage n'est équipé pour la pose des boîtiers que depuis novembre, et depuis quelques semaines, il constate une forte augmentation de la demande. Un succès qui conduit à des retard de livraisons: les fournisseurs des boîtiers peinent à suivre le rythme!

Reprogrammer le moteur, une autre façon de passer au bioéthanol

Il existe une autre solution pour convertir sa voiture au bioéthanol : reprogrammer le moteur. Il s'agit d'un réglage qui permet d'optimiser les réglages électriques de la voiture. En faisant ces réglages, la voiture est capable de fonctionner avec du bioéthanol. Antoine Forey est le gérant du centre RS Tronic à Longvic, un garage spécialisé dans ce service. Depuis une semaine, le téléphone n'arrête pas de sonner : "les gens cherchent une solution pour leur pouvoir d'achat. On tablait sur quatre véhicules programmés par jour, mais on va devoir augmenter nos cadences."

"J'ai tout type de clients: on parle de pouvoir d'achat, donc les gens cherchent toutes les solutions"

Ce service a aussi un coût : environ 600 euros. Il faut parfois y rajouter d'autres frais, notamment sur les voitures qui ont plus de 150 000 kilomètres au compteur, pour qu'elles puissent s'adapter au mieux au changement de carburant. Attention, certaines voitures sont aussi incompatible avec ce service, il faut donc bien se renseigner !