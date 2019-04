La saison des "vols vacances" est ouverte à l'aéroport de Limoges

Limoges, France

Depuis ce samedi et pour quinze jours, l'académie de Limoges (zone A ) est en vacances. Plus de 90% des néo-aquitains voyagent à l'intérieur même de la grande région mais certains ont décidé de faire leur valise et partir découvrir l'Europe depuis l'aéroport de Limoges. Les vacances de Pâques signent aussi le retour des vols-vacances depuis la capitale de l'ancienne région Limousin. Plus d'une dizaine de vols est prévue tout au long de cette année.

140 passagers pour le premier vol vacances de la saison à l'aéroport de Limoges

Une valise dans une main, leur billet dans l'autre, l'avion pour Karine et sa fille c'est une grande première "On a pas peur" lance cette maman, aussitôt corrigée par sa fille "Ah si si , moi j'ai peur qu'il se crashe !" plaisante la jeune fille excitée par le voyage. Après avoir cherché un avion pour la Corse, elles ont finalement craqué à la dernière minute pour Malaga en Espagne. Seule exigence pour Karine : partir depuis Limoges."Je trouve que c'est plus simple quand on habite ici d'avoir des destinations vraiment proches de son domicile, ça évite d'aller à Bordeaux ou à Toulouse de payer un parking ou l'autoroute". Un constat unanime de la part des 140 passagers du premier vol vacances de l'année à l'aéroport limougeaud.

Une demande de plus en plus forte vers les petits aéroports

La demande de proximité est de plus en plus forte et c'est le créneau choisi par le voyagiste "Top of Travel" que représente Nicolas Gaio "Notre particularité, c'est de se positionner des vols sur les aéroports régionaux type Limoges, Brive, Bergerac, Pau, Biarritz, là où il n'y a pas forcément de gros voyagistes qui viennent se positionner et le succès est fort" . Recherché notamment l'aspect pratique: l'absence de trajet en autoroute, de nuit d’hôtel ou encore de parking à payer pour se rendre jusqu'à l'aéroport. Pour Nicolas, même si le billet et le séjour sont légèrement plus chers, le voyageur a vite fait de s'y retrouver. L'an passé Top of Travel a fait voyager près de 1500 personnes au départ de l'aéroport de Limoges. Un record selon Nicolas.

Changer l'image de l'aéroport de Limoges

La Chambre de Commerce et d'Industrie qui gère l'équipement compte bien poursuivre et mettre en avant les vols vacances qui changent l'image de l'aéroport explique Pierre Massy de la CCI de la Haute-Vienne "L'aéroport de Limoges est connu pour ses destinations parisiennes et lyonnaises, pour les avions vers l'Angleterre. Ces vols vacances permettent aux passagers de découvrir l'aéroport et d'aller vers d'autres destinations, donc oui ça change l'image" .

Et si la CCI compte poursuivre un mouvement débuté il y a plus de 20 ans sur les pistes d'aviation de Limoges, c'est que prendre l'avion est devenu quelque chose de naturel _"On sait tous aujourd'hui que l'avion n'est pas un produit de Luxe "poursuit Pierre Massy qui développe" L'avion est un moyen de transport moderne et dont on sait que le développement est gigantesque. Le transport aérien devient un transport de masse, il faut juste que l'aéroport de Limoges intègre cet avion là_"

Cette année 13 vols vacances sont prévus jusqu'aux premiers jours de l'automne depuis l'aéroport de Limoges, essentiellement vers l'Europe mais l'an prochain, par exemple, les plus chanceux pourront découvrir l'Egypte ou encore la Jordanie.