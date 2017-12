Loiret : Appel à la prudence sur les routes après 6 morts ces derniers jours

Après la mort de 6 personnes en début de semaine sur les routes du Loiret, le Président de la Ligue Contre la Violence Routière, Pierre Louis Valls, dénonce un relâchement des comportements. Il attend des mesures fortes dans le prochain plan national de la sécurité routière.

Entre vendredi et lundi dernier, 6 personnes ont trouvé la mort sur les routes du Loiret dont 2 enfants. " C'est évidemment l'émotion qui domine" pour Pierre Louis Valls, le Président de la Ligue contre la Violence Routière dans le Loiret. Il était ce jeudi l'invité de France Bleu Orléans. Mais, pour lui, "il faut penser à la sécurité routière tous les jours".

Un relâchement des comportements sur la route

Selon la Préfecture du Loiret, la mortalité sur les routes est en baisse cette année dans le département : 33 morts au 4 décembre 2017 contre 43 sur l'année 2016. Mais, la tendance n'est pas la même au niveau national. On devrait encore finir l'année sur + de 3.500 victimes sur l'ensemble de la France. " On risque encore d'avoir une année défavorable, négative" selon Pierre Louis Valls. La faute , selon lui, aux pouvoirs publics qui ,depuis 4 ans, n'ont pas pris de mesures fortes en matière de prévention routière. " Les campagnes de prévention, on les voit à la télé, mais sans vraiment y faire attention".

La sécurité routière, c'est tous les jours qu'il faut y penser Copier

Favorable aux 80 Km/ heure sur les nationales et départementales ?

En janvier prochain, le gouvernement d'Edouard Phillipe doit présenter un nouveau plan pour la Sécurité Routière. Une des mesures phares pourrait être l'abaissement de la vitesse sur les routes nationales et départementales. On passerait de 90Km/heure à 80k/heure. " C'est une mesure forcément efficace, on ne peut pas être contre" assure Pierre Louis Valls. " La vitesse, c'est le facteur prépondérant de la sécurité routière" selon lui.

L'abaissement de la vitesse à 8Okm/heure pourrait sauver 400 vies par an en France Copier

La Ligue contre la violence routière appelle aussi à plus de prévention dans les écoles et à un contrôle continu pour les conducteurs.