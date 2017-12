Vaucluse, France

En Vaucluse, comme dans toute la région PACA, c'est la société Transdev Sud Est Mobilités qui est chargée de gérer les transports scolaires. 55.000 élèves, du primaire au lycée, sont transportés chaque jour dans la région. De quoi avoir une vigilance accrue sur tout ce qui concerne la sécurité.

Avant tout, les élèves

Toujours les mêmes scènes à la sortie des cours pour celles et ceux qui vont prendre le bus : on crie, on ne regarde où on va, on se bouscule alors que la route est juste à côté... C'est l'histoire d'une répétition : toujours dire et redire aux élèves, quotidiennement, ce qu'il faut faire et ne pas faire dans un bus, pour leur sécurité. C'est le travail des chauffeurs, et des contrôleurs de Transdev, appelés sur certaines lignes qui peuvent être à problèmes.

Ces consignes, elles sont simples, et peuvent paraitre assez évidentes. Pourtant elles ne sont pas toujours suivies :

Mettre sa ceinture de sécurité

Ne pas se lever quand le bus est en marche

Mettre son cartable par terre, pour éviter les projections lors d'un accident

Ne jamais traverser juste devant ou juste derrière le bus, pour pouvoir être vu du chauffeur, et des autres automobilistes

A la montée dans le bus au lycée du Calavon, à Cabrières d'Avignon

Transdev organise des actions de sensibilisation : chaque année, elle réalise des ateliers au près de toutes les classes de sixième d'un collège du département. Cette année, c'était au lycée du Calavon, à Cabrières d'Avignon.

Une formation continue des chauffeurs

Les chauffeurs de Transdev ont des obligations. Déjà, celles et ceux qui transportent des enfants doivent passer une visite médicale tous les cinq ans. Chez Transdev, une formation sur la sécurité est dispensée tous les ans : apprendre à identifier les situations à risques, savoir gérer les conflits à bord...

Parce que tout ce qu'il se passe dans le bus concerne évidemment le chauffeur, qui a une grande responsabilité. C'est d'ailleurs toujours le chauffeur que l'on regarde en premier en cas de problème, ou d'accident.

Pourtant, c'est bien une responsabilité collective que la sécurité : société de transport, chauffeurs, Education Nationale, élèves, mais aussi parents.