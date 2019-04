La sécurité des piétons renforcée dans les Landes

Département Landes, France

L'appel a été lancé sur la page Facebook de la gendarmerie des Landes lundi 1er avril. Les gendarmes appellent à plus de vigilance de la part des conducteurs envers les piétons. Depuis un arrêté national de décembre 2018, une ligne blanche discontinue peut être tracée en amont des passages piétons. L'arrêté permet aux collectivités locales d'installer une zone tampon autour des passages piétons, sous forme de ligne discontinue.

Cette "ligne d'effet" est dessinée au sol des deux côtés du passage clouté, à une distance qui varie entre 2 et 5 mètres. "Cette ligne a pour but d'interpeller le conducteur. Lorsqu'il la voit, ça doit l’inciter à s'arrêter", confie Cédric Garance, directeur de cabinet du préfet des Landes. Il rappelle que tout conducteur qui ne respecte pas l'arrêt à cette ligne risque de payer une amende de 35€. Sans oublier bien-sur que le fait de refuser la priorité sur un passage protégé est sanctionné d’un retrait de six points et d’une amende de 135€.

Ce dispositif de ligne blanche discontinue a déjà été mis en place à plusieurs endroits dans les Landes. Certaines communes sont même allé plus loin. À Mont-de-Marsan par exemple, des faisceaux lumineux bleus éclairent la nuit les passages piétons, pour renforcer leur sécurité.

2 piétons décédés en 2019

Depuis le début de l'année 2019, deux piétons sont morts sur les routes landaises. Une personne est décédée sur un passage piéton à Saint-Pierre-du-Mont. Un autre piéton est mort à Saint-Paul-lès-Dax, sur une zone non protégée. En 2018, 4 piétons sont morts dans les Landes, même constat en 2017.