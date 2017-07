La sécurité renforcée sur la ligne SNCF Amiens-Paris à partir de Septembre

La sécurité renforcée dans les trains sur la ligne SNCF entre Amiens et Paris. Le conseil régional des Hauts-de-France va financer le recrutement de 35 agents de police ferroviaire. Ils patrouilleront le soir après 20h, dès Septembre.

La sécurité sera renforcée dans les trains entre Amiens et Paris à partir du mois de Septembre. Le conseil régional des Hauts-de-France finance le recrutement de 35 agents de police ferroviaire. Ils seront formés pendant 6 mois et patrouilleront dans les TER après 20h sur trois axes. "Il n'y aura pas de suppression de postes à la SNCF" argumente Franck Dhersin, le président de la commission transport du conseil régional. Le déploiement des agents de police ferroviaire dans les trains se fera progressivement, pendant 8 à 10 mois, à partir de Septembre.

"Des dégradations, des menaces, de la musique, j'ai dû moi même intervenir" - Marc, usager du train

Chaque jour, plus de 16 000 personnes voyagent sur la ligne SNCF entre Amiens et Paris. "Il y a des dégradations, du tabagisme passif, de la musique forte" raconte Marc Keller, un habitant de Montdidier, membre de l'association AUTC (Association des Usagers des Transports en Commun) "On a besoin d'une présence humaine". La sécurité dans les trains est au coeur des priorités du conseil régional des Hauts-de-France, selon Franck Dhersin, le président de la commission transports. "La sécurité des usagers n'a pas de prix, nous investirons plus de 2 800 000 euros par an". Au total, plus de 4 160 trains seront concernés chaque année par cette mesure de sécurité renforcée.