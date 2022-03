La Sécurité Routière lance une campagne avec un tract qui simule la ressenti de la route en cas d'accident

Un nouveau tract avec les informations au recto et un papier abrasif au dos, pour montrer la sensation avec la route en cas d'accident

Le postulat de départ: c'est le printemps, les tenues de protection pour les motards et autres conducteurs de deux-roues sont lourdes, alors la tentation de les enlever pour avoir moins chaud est forte. Pourtant la Sécurité Routière insiste: sans carrosserie pour protéger le conducteur, les accidents de deux-roues sont bien plus dangereux, et ce même à vitesse réduite.

La préfecture lance donc un grande campagne demain mardi et jusqu'à jeudi pour disposer des tracts spéciaux sur des milliers de deux-roues dans Nice. La spécificité de ce flyer: il comporte une face en papier de verre. L'objectif: pouvoir simuler la sensation du contact avec la route en cas d'accident.

La Sécurité Routière en profite pour rappeler l'équipement obligatoire: casque et gants certifiés, gilet haute-visibilité, sans oublier le blouson, le pantalon et les chaussures renforcées.