Le chenal de la Seine s'approfondit. Le port de Rouen a entamé début avril sa dernière phase de dragage sur 70 kilomètres entre Courval près d'Aizier et Rouen.

Rouen, France

Trois bateaux se relaient nuit et jour pour creuser le lit du fleuve. En fin d'année, la Seine aura gagné un mètre de profondeur. Ces travaux sont indispensables pour permettre la venue à Rouen de plus gros navires. Sinon, le port risque de perdre du trafic céréalier au profit de la Russie et des ports du nord de l'Europe pour l'importation de produits raffinés. C'est un chantier à 190 millions d'euros.

Pascal Gabet, le directeur adjoint du port de Rouen Copier

Dragage de la Seine © Radio France - Yves-René Tapon

Pascal Gabet, le directeur adjoint du port de Rouen, souligne l'aspect écologique du projet. Copier