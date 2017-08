La semaine s'annonce difficile pour les automobilistes tourangeaux

La partie nord du boulevard Heurteloup est en travaux à partir de ce lundi 21 août. Des travaux de rénovation de chaussée jusqu'au 8 septembre. Le stationnement sera également interdit entre les rues Jules Simon et Guthenberg. Problème, les travaux sur le pont Mirabeau ne sont toujours pas terminés.

Beaucoup de Tourangeaux reprennent le chemin du travail ce lundi matin. Et c'est le jour choisi par la Métropole de Tours pour lancer de gros travaux de rénovation de chaussée sur le boulevard Heurteloup. Dans sa partie nord, entre les rues Guthenberg et Jules Simon. En gros de la rue Mirabeau jusqu'au Vinci. Vous ne passez plus que sur une seule voie au lieu de 2. Et ça va durer jusqu'au 8 septembre. Le stationnement sera également interdit.

Des travaux qui risquent d'entraîner pas mal de bouchons aux heures de pointe. Surtout cette semaine car les travaux sur le pont Mirabeau ne sont toujours pas finis. Ils ne le seront que le 29 août prochain. Résultat, ce sont deux axes tourangeaux majeurs qui passent de deux à une seule voie. Sans oublier les bords de loire touchés indirectement par ces travaux : le quai Paul Bert et l'avenue André Malraux.

Fil Bleu s'attend également à des retards pour ces bus des lignes 5, 17 et de sa principale la tempo 2.

Communiqué de Tours Métropole Val de Loire

Boulevard Heurteloup – du 21 août au 8 septembre

Tours Métropole Val de Loire entreprend des travaux de reprise de chaussée sur le boulevard Heurteloup. Durant ces trois semaines, le stationnement sera interdit mais la circulation sera maintenue sur une voie.

A noter : dans la nuit du 31 août au 1er septembre (de 20h à 6h), le boulevard sera intégralement fermé. Des déviations depuis l'A10, par le quai André Malraux, la rue Marceau, le boulevard Heurteloup ou par l'avenue Pompidou et par la rue Zamenhof seront mises en place pour faciliter l'accès à la gare SNCF et routière, ainsi qu'au parking des Peupliers.

Rue Edouard-Vaillant - du 22 août au 15 septembre

Des travaux de reprise de chaussée et de reprise de bordures seront effectués rue Edouard-Vaillant (entre les rues Jean-Bernard Jacquemin et du Dr Fournier). Le stationnement y sera ponctuellement interdit mais la circulation sera maintenue au minimum sur une voie (alternat avec feux tricolores).

A noter : la rue Edouard-Vaillant sera barrée dans les nuits du 28 et 31 août. Des déviations seront mises en place depuis le nord par les rues Marcel Tribut et La Fuye, et depuis le sud par les rues Jolivet et Rempart.

Pont Mirabeau : fin du chantier le 29 août !

En raison des intempéries du 7 au 11 août dernier, la fin du chantier du Pont Mirabeau (initialement prévue le 25 août) est retardée de quelques jours, jusqu'au 29 août. Durant ces derniers jours de travaux, le pont reste ouvert avec une voie de circulation dans chaque sens Nord/Sud et Sud/Nord. Le carrefour situé au sud du pont, côté quai André Malraux sera ouvert dans son intégralité dès le 25 août au soir. Enfin, les bretelles montantes et descendantes seront ouvertes dès le 28 août au soir.