Soirée de la Saint-Sylvestre : des trams toute la nuit pour rentrer en sécurité à Grenoble

Grenoble, France

Dans la nuit de lundi à mardi, pour la Saint-Sylvestre à Grenoble, les trams de la Sémitag vont rouler toute la nuit pour permettre aux fêtards de rentrer après le réveillon. Il y aura un tram par heure entre 1h et 5h30 du matin sur toutes les lignes et un tram toutes les demie-heures dans la portion commune des lignes A et B, de la gare à Hubert Dubedout-Maison du tourisme, avec des correspondances assurées entre les ligne A et C. Les horaires détaillés sont à consulter sur le site de la Tag.