Le Mans : la Sétram appelle à la prudence après l'accrochage entre une trottinette et un tramway

Il n'y a pas eu de tramway en circulation sur tout le réseau ce mercredi matin pendant 40 minutes au Mans. En cause, un accident qui s'est produit vers 7h30 sur la ligne de tramway à l'arrêt Leclerc-Fleurus, entre la gare et la préfecture. Un jeune qui circulait en trottinette sur les voies du tram a percuté une rame, il a été légèrement blessé. Des accidents et des petits accrochages qui se multiplient.

Entre les trottinettes et les piétons qui sont souvent sur leur téléphone, beaucoup de personnes ne font pas ou plus attention en traversant ou quand elles sont sur les voies du tram.

La direction de la Sétram appelle à la prudence

Jean-Paul Pringuet, le directeur de la Sétram, le réseau de transports en commun de l'agglomération du Mans, regrette ce nouvel accrochage qui a paralysé pendant 40 minutes l'ensemble du trafic sur les deux lignes. Selon lui, il n'y a pas eu d'augmentation des accrochages ces derniers mois. Le réseau serait même l'un des plus sûrs de France en nombre d'accidents.

En revanche, il y a de plus en plus de vélos et surtout de trottinettes en circulation dans les rues du Mans et donc plus de risques. Chaque jour, sur le réseau des deux lignes de tramway, il y a trois freinages d'urgence.

Un freinage d'urgence, c'est pour éviter de percuter des piétons, des cyclistes ou des automobilistes mais c'est aussi mettre en danger les usagers qui se trouvent à l'intérieur du tramway. - Jean-Paul Pringuet, le directeur de la Sétram

Un tramway pèse trente tonnes et forcément, il met plus de temps à s'arrêter qu'un vélo.

Beaucoup de piétons traversent sur les voies du tramway sans regarder © Radio France - Christelle Caillot

"On évite des drames tous les jours"

Les chauffeurs, rencontrés ce mercredi, en ont marre du manque d'attention et des étourderies des piétons, des deux-roues et des automobilistes. Franck travaille à la Sétram depuis 21 ans et il conduit le tramway. Selon lui, des drames sont évités tous les jours. "En fait, on fait attention aux piétons, aux cyclistes et plus dernièrement, les trottinettes électriques. On a des consignes très strictes pour utiliser le gong, notamment à chaque départ et arrivée sur un arrêt ou encore à chaque croisement".

Ce chauffeur craint notamment l'accrochage avec un jeune qui aurait des écouteurs, ou une personne âgée par temps de pluie qui ne fait pas attention en traversant. Les chauffeurs passent énormément de temps à faire attention aux usagers.

Pour Rosalie est à la Sétram depuis 21 ans et conduit un bus à accordéon de 18 mètres. Selon elle, ce métier est très stressant : "Aujourd'hui, on sait souvent avant même que le piéton ne le sache qu'il va traverser sans regarder s'il y a un bus ou un tramway qui arrive".