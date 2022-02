La SNCF a-t-elle du mal à recruter en Centre-Val de Loire ?

La SNCF a-t-elle du mal à recruter ? C'est une évidence, affirme la CGT qui a symboliquement installé, ce vendredi matin, sur le parvis de la gare d'Orléans "un bureau d'embauche". Selon le syndicat, actuellement 220 emplois sont non pourvus à la SNCF en Centre Val-de-Loire : il manque des conducteurs, des contrôleurs, et surtout des agents de maintenance, faute de candidats...

La fin du statut de cheminot, un frein à l'embauche ?

Pour Sébastien Nugou, secrétaire régional de la CGT cheminots, c'est la conséquence de la fin progressive du statut de cheminots, entamée depuis le 1er janvier 2020 : "Le régime spécial des cheminots est en train de disparaître, et on en paie le prix, commente-t-il. Les embauches ne se font plus avec les mêmes garanties sociales qu'auparavant, alors que le premier niveau d'emploi à la SNCF, c'est le SMIC, des contraintes horaires fortes, une certaine pénibilité. C'est évidemment un frein puissant à l'embauche."

Le syndicaliste assure d'ailleurs qu'il y a un turn-over important au sein de l'entreprise : "Des personnes démissionnent au bout de 2 ans parce qu'elles n'y trouvent pas leur compte, il y a une trentaine de départs volontaires par an en Centre-Val de Loire, assure-t-il. Et ce problème risque de s'aggraver, car de nombreux départs à la retraite auront lieu les prochaines années."

120 recrutements en passe d'être finalisés en Centre-Val de Loire

Hasard de l'actualité, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF était à Orléans ce vendredi, où il a visité le chantier du Technicentre - ce centre de maintenance, construit boulevard de Québec, à mi-distance des gares d'Orléans et des Aubrais, et qui est destiné aux 32 rames nouvelle génération acquises par la Région, les "Régio 2N", notamment pour le Paris-Orléans. Et il en a profité pour contester ces difficultés de recrutement.

Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, a visité le chantier du futur Technicentre d'Orléans © Radio France - François Guéroult

"On a aura recruté à la SNCF en 2021 presque 4 000 personnes, et accueilli près de 7 000 alternants, détaille Jean-Pierre Farandou. Ici, en Centre-Val de Loire, nous avons 120 recrutements en cours. La réalité, c'est que la SNCF offre des emplois passionnants, à haute valeur technologique, porteurs de sens car quand on entre à la SNCF, on vient pour concilier la mobilité et la transition écologique. A nous, sans doute, de le montrer davantage, peut-être y a-t-il un déficit d'information auprès de certains jeunes." La SCNF mène d'ailleurs un travail de sensibilisation auprès des lycées professionnels de la région.

Le Technicentre de la SNCF à Orléans sera opérationnel à l'automne prochain © Radio France - François Guéroult

Le Technicentre d'Orléans sera sûrement une belle vitrine pour la SNCF : un atelier de 5 000 mètres carrés et de 130 mètres de long, capable d'accueillir simultanément 13 rames, et pour lequel 130 poteaux caténaires et 40 kilomètres de câbles de signalisation ont été installés. Ce chantier à 70 millions d'euros (dont 50 millions d'euros financés par la Région Centre-Val de Loire) sera achevé cet été pour une mise en service à l'automne : 70 agents y travailleront - et les recrutements sont précisément en cours.