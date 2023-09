La SNCF accepte de rouvrir le débat sur le tracé de la LGV Perpignan Narbonne

C'est un nouvel épisode dans le long feuilleton du projet de Ligne à Grande Vitesse: à la demande pressante de la Région Occitanie, des départements des Pyrénées Orientales et de l'Aude ainsi que des associations de défense de l'environnement, SNCF réseau envisage de revoir sa copie sur le tracé de la ligne de chemin de fer entre Perpignan et Narbonne pour permettre aux trains de marchandises d'emprunter également les voies en passant à travers les Corbières.

ⓘ Publicité

Parmi les différentes solutions envisagées, la construction d'un long tunnel à travers les Corbières entre Salses-le-Château et Fitou serait la meilleure option, selon Simon Poppy, président de l'association France Nature Environnement pour le Languedoc Roussillon.

"Le scénario qui était choisi jusqu'à présent est totalement inacceptable. Donc on se réjouit que les partenaires financiers aient réussi à imposer à SNCF Réseau de réétudier d'autres pistes. La réalité, c'était que le but était de faire au moins cher pour la traversée des Corbières, avec la creusement d'une grande tranchée, ce qui empêchait le passage des trains de marchandises puisque ça occasionnait des pentes trop fortes. France Nature Environnement milite donc pour le percement d'un tunnel sous les Corbières, ce qui permettrait la mixité de la ligne, au lieu de renvoyer les trains de marchandises sur la ligne des étangs qui est vulnérable aux changements climatiques et dont l'avenir est compromis par la montée des eaux."

"Clairement, le tunnel est beaucoup moins impactant pour les habitats naturels, la biodiversité et pour le paysage. Donc si on doit faire cette ligne, il faut que ce soit de la manière la plus exemplaire possible, avec le minimum d'impacts environnementaux."

loading