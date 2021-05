La SNCF alerte contre les mauvais comportements aux passages à niveau

98% des accidents aux passages à niveau sont dus au non-respect du code de la route, à une vitesse d'approche excessive ou à des comportements à risque. C'est le chiffre choc qu'avance la SNCF face aux mauvaises habitudes à l'approche d'un passage à niveau. Elle organisait, ce jeudi matin, une opération de sensibilisation au passage à niveau de Valdoie, dans le Territoire de Belfort. Le 21 janvier dernier, une collision entre une camionnette et un train a fait un blessé grave : "Malheureusement, c'est le non-respect du code de la route qui explique la quasi-totalité des incidents et la prévention est indispensable. Il faut marteler le message que sur à un passage à niveau, au feu rouge clignotant, on s'arrête. C'est un message simple qui est dans le code de la route mais que beaucoup oublient" explique Jérôme Grand, directeur territorial de la SNCF en Bourgogne Franche-Comté.

De nouveaux dispositifs de sécurisation

"Nous avons des LED pour qu'elles soient beaucoup plus visibles de jour comme de nuit. On a aussi mis des stickers "barrière cassable" pour que les automobilistes, s'ils sont coincés sur le passage à niveau, aient le réflexe de casser la barrière et de fuir par l'avant. Nous expérimentons aussi sur la ligne Belfort-Delle, de la vidéosurveillance, pour dissuader les automobilistes et pour constater les comportements et adapter nos dispositifs" détaille Jérôme Grand, directeur territorial de la SNCF en Bourgogne Franche-Comté. La SNCF investit, en 2021, 5,6 millions d'euros sur la région Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer la sécurité aux passages à niveau et mener des expérimentations sur ce thème.

Le temps d'attente moyen est de 45 secondes à un passage à niveau.

Le temps d'attente moyen à un passage à niveau est de 45 secondes. Un train met 10 fois plus de temps à s'arrêter qu'une voiture. Dans le Territoire de Belfort, le dernier accident mortel à un passage à niveau (hors suicides) remonte à juin 2019 avec un cycliste qui a perdu la vie au passage à niveau d'Evette-Salbert. En cas de flagrant délit de franchissement de passage à niveau (cycliste, piéton ou auto), l'amende est de 135 euros et 4 points sont retirés sur le permis.