La SNCF annonce des TER supplémentaires pour les étoiles ferroviaires de Limoges et Brive

La SNCF et la région Nouvelle-Aquitaine ont annoncé ce lundi des améliorations concernant l'offre TER pour les étoiles ferroviaires de Limoges et de Brive. Objectif : 5% de trains supplémentaires en circulation en 2023 et +8,1% en 2024.