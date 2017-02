La SNCF annonce la reprise progressive du trafic vers le Luxembourg

Le trafic va reprendre progressivement, à compter de demain, entre Thionville et Luxembourg-Ville, annonce la SNCF. La compagnie affirme avoir reçu des garanties de sécurité de la part des CFL.

Le trafic ferroviaire entre Thionville et le Luxembourg va reprendre progressivement à compter du samedi 25 février. La SNCF affirme qu'elle a reçu des garanties de sécurité de la part des CFL.

Depuis le 14 février et l'accident de train de Dudelange, la situation est compliqué sur les rails en Lorraine. Il y a d'abord eu l'interruption du trafic durant une semaine.

Le mardi 21 février, le trafic a repris progressivement, mais la SNCF n'assurait plus les liaisons entre Thionville et le Luxembourg. Seuls les CFL ont mis en place un système de liaison minimale, via des trains et des bus.

la SNCF ne parle pas de solidarité avec les cheminot Français mais de compréhension. Elle a donc assumé la décision des conducteurs Français de ne pas rouler au Luxembourg,

Des assurances en matière de sécurité

La SNCF dit avoir effectivement des assurances au niveau de la sécurité.. "On considère que toutes les conditions de sécurité sont réunis pour les cheminots et pour les usagers" explique un cadre Français.

L'une des hypothèses de l'accident c'est une erreur humaine. Les CFL vont désormais mettre 2 conducteurs dans chaque train. Ensuite, il y aura des contrôles renforcées des rames en France et au Luxembourg .Enfin, des vérifications poussées sont en cours sur les rails, dans les postes d'aiguillage, dans les systèmes électroniques. C'était une demande des cheminots Français qui dénoncent régulièrement la vétusté du poste de Bettembourg.