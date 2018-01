La direction régionale de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine annonce 70 % de trafic en plus entre Bordeaux et l'Ile de France grâce à la LGV et 10 % de passagers supplémentaires sur ses lignes TER en 2017.

Bordeaux, France

La SNCF en Nouvelle-Aquitaine a présenté ses chiffres 2017 ce lundi à Bordeaux. "C'est une année exceptionnelle" a expliqué en préambule Philippe Bru, directeur régional. Dopés par l'arrivée de la LGV le 2 juillet dernier les trains n'ont jamais transportés autant de passagers.

La SNCF annonce 70 % de trafic supplémentaire sur les TGV entre Bordeaux et l'Ile de France et 10 % de voyageurs en plus sur les lignes TER. De Bayonne à Poitiers en passant par Sarlat et Guéret, toutes les lignes de la Nouvelle-Aquitaine sont concernées par cette hausse de fréquentation. La SNCF se targue également d'une meilleure régularité de ses trains avec 89 % des TER qui partent et qui arrivent à l'heure.

Clairement on retrouve une vraie bonne dynamique après trois années difficiles sur nos lignes TER.

- Philippe Bru, directeur régional de la SNCF

La SNCF ne fait tout de même pas que des heureux. Ce lundi matin, lors de la présentation de ces chiffres des élus et des représentants du patronat charentais sont venus perturber la réunion qui se tenait au siège régional. Ils reprochent à la SNCF d'avoir supprimé plusieurs dessertes de la gare d'Angoulême sur la ligne de TGV. La direction leur a promis une nouvelle réunion de concertation très prochainement.