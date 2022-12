La SNCF annonce un retour à la normale des TER dans les Hauts-de-France en septembre 2023

220 nouveaux conducteurs de TER vont être recrutés et formés en 2022 et 2023 dans les Hauts-de-France

La circulation des TER devrait revenir à la normale en septembre 2023 ! C'est en tous cas l'engagement pris par la SNCF qui a présenté ce mardi ses efforts en matière de recrutement de conducteurs. Il en manque encore 50 dans les Hauts de France, raison pour laquelle 119 trains sont toujours supprimés chaque jour.

Les stagiaires s'entraînent régulièrement sur des simulateurs de conduite de train au centre de formation de la SNCF à Lille © Radio France - Odile Senellart

La SNCF annonce donc le recrutement de 110 stagiaires en 2022 et autant en 2023 qui, au bout d'un an de formation et s'ils réussissent l'examen final, deviendront conducteurs de TER. Les années précédentes, la SNCF recrutait en moyenne une trentaine de nouveaux conducteurs chaque année dans les Hauts-de-France.

Il manque encore 50 conducteurs dans les Hauts-de-France

Cet effort a commencé à porter ses fruits puisqu'on était encore à 65 conducteurs manquant en octobre et que nous sommes passés à 50 aujourd'hui, ce qui a déjà permis d'augmenter légèrement le nombre de trains. Fin octobre, on était à 136 trains supprimés chaque jour. 17 trains ont été remis en circulation le 14 novembre, il y en aura 21 dès lundi prochain. D'autres trains seront ajoutés à partir d'avril.

Des délais qui s''expliquent par la durée de la formation de ces recrues : 12 mois et aussi par le fait que 220 recrutements en deux ans, cela ne veut pas dire 220 conducteurs supplémentaires en poste dans la région. Il y a par exemple ceux qui abandonnent la formation, les 14% qui échouent à l'examen final. Et puis il faut aussi compenser les départs, à la retraite notamment. Ce n'est donc qu'à partir de septembre 2023 que la région disposera bien des 750 conducteurs de TER dont elle a besoin pour retrouver un service normal.. avec 1.250 circulations de trains par jour.