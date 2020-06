La SNCF annule des trains pour cet été faute de réservations

La SNCF a annulé cette semaine près de 5% des TGV prévus cet été en raison de la frilosité des voyageurs. Les trains n'étant pour l'instant réservés qu'à hauteur de 10 à 15% en juillet et 6% en août, la compagnie ferroviaire invoque des questions de rentabilité.

En raison de l'épidémie de coronavirus, gestes barrière et distanciation physique obligatoire dans les transports et notamment les TGV.

Vous avez reçu un message pour annuler le train qui devait vous emmener en vacances ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul ! Et vous devriez pouvoir facilement trouver une solution de rechange. La SNCF a pris cette décision en prévoyant l'alternative. D'abord, pour expliquer ces suppressions, la compagnie ferroviaire invoque des questions de rentabilité. Si elle ne veut pas perdre d’argent sur la circulation d’un train, la compagnie doit avoir dans ses wagons, un taux d’occupation d’au moins 60 %.

Des trains vides

Or pour l’instant les Français ne choisissent pas le train. Certains attendent d’en savoir plus sur les possibilités de partir en avion. D’autres craignent de voyager trop longtemps trop près les uns des autres dans un wagon. Ils préfèrent prendre leur voiture pour partir en France. Cela permet également de disposer d’un moyen de transport une fois à destination. Enfin beaucoup attendent d'en savoir plus sur les conditions sanitaires de la phase 3 du dé-confinement après le 22 juin que devrait évoquer Emmanuel Macron dimanche.

Les clients informés par SMS

Seuls 5 % des trains sont aujourd’hui supprimés, minimise toutefois l’entreprise ferroviaire qui est en train de contacter par mail ou SMS les voyageurs concernés. Elle leur conseille de partir plus tôt ou plus tard le même jour pour compléter les wagons vides. L’échange et l’annulation pour ceux qui renonceraient à partir se font sans frais jusqu'au 31 août.

Les tarifs des billets en baisse

Ce faible taux de réservation peut offrir des opportunités tarifaires. Les prix sont modulés en fonction du remplissage. Il est parfois possible de trouver des billets moins chers qu’ils ne l’étaient au moment du premier achat assure la SNCF. Des offres à 49 euros sont également proposés depuis début juin.