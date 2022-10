La SNCF annule son plan de transports adapté sur les TER Hauts-de-France

La SNCF fait finalement marche arrière sur son plan de transport adapté. La société a annoncé ce mercredi en fin d'après-midi à la région Hauts-de-France, annuler le plan de transport adapté (PTA) sur ses lignes, a appris France Bleu Picardie, confirmant une information du Courrier Picard . Ce projet, annoncé le jeudi 13 octobre, avait été annoncé pour lutter contre la dégradation des services : l'entrée en vigueur était prévue pour le lundi 24 octobre, premier jour des vacances scolaires. Ce plan prévoyait 120 à 140 suppressions de trains par jour.

ⓘ Publicité

"La SNCF doit trouver des moyens humains rapidement" - Le vice-président de la région

Joint par France Bleu Picardie, le vice-président de la région en charge des mobilités confirme que la SNCF a envoyé un message à la région vers 17H ce mercredi pour annoncer cette décision : "Devant le refus et les protestations de la région, elle a annulé son plan de transport adapté qu'elle mettra en place pendant les vacances de la Toussaint un petit plan de transport adapté, qui ne concernera que très peu de trains", détaille Franck Dhersin, qui précise que la SNCF ne veut pas communiquer davantage.

Le vice-président de la région souligne cependant le flou autour de l'annulation du PTA, censé résoudre les difficultés de service : "Il manque 65 conducteurs [pour les trains]. Actuellement, nous avons tous les jours entre 50 et 80 annulations de trains : à moins de trouver demain matin 65 conducteurs, je ne vois pas comment la SNCF peut faire mieux",poursuit Franck Dhersin.

Franck Dhersin refuse toutefois de parler de victoire et explique vouloir l'application de "la convention qui prévoit pas plus de 3% de suppressions de trains tous les jours sur les 1250 trains. On paye pour ça, on a signé pour ça, la SNCF aussi. Donc moi, tout ce que je veux, c'est que rapidement la SNCF retrouve des conducteurs. C'est quand même i_ncroyable qu'une aussi grosse boîte découvre il y a deux mois et demi qu'il lui manque 65 conducteurs_", conclut-il.

Le vice-président de la région Hauts-de-France indique vouloir rencontrer le directeur régional de la SNCF.