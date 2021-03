La SNCF annonce un week-end de Pâques compliqué entre Cherbourg et Paris

A cause de travaux au niveau des gares de Mantes-la-Jolie et de Clichy-Levallois, la SNCF annonce un week-end de Pâques compliqué sur les rails. Des déviations et des horaires adaptés sont prévus pour les lignes Cherbourg-Caen-Paris et Le Havre-Rouen-Paris.

Il va falloir rester vigilant si vous avez prévu de prendre le train pour le week-end de Pâques. Des travaux au niveau des gares de Mantes-la-Jolie et Clichy-Levallois vont perturber le trafic sur la ligne Cherbourg-Caen-Paris entre le samedi 3 avril et le lundi 5. Pendant ces trois jours, les trains vont emprunter un itinéraire alternatif, ce qui devrait allonger le parcours entre Mantes-la-Jolie et Paris d'une demi-heure. La composition des trains sera par ailleurs réduite au départ de Paris-Saint-Lazare. Des départs qui ne se feront qu'aux voies 9 et 12, pour pouvoir emprunter l'itinéraire bis.

Les modifications sur le réseau prévues pour le week-end de Pâques. - SNCF Voyageurs Normandie

Mais le gros des perturbations va intervenir entre ce samedi 13h et ce dimanche 22h. Le trafic sera totalement interrompu entre Mantes-la-Jolie et Evreux, ce qui implique que le trajet entre les deux stations devra se faire en bus. La SNCF conseille aux voyageurs de rester vigilants quant aux modifications d'horaires et à d'éventuelles suppressions.