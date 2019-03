La SNCF dévoile de nouvelles cartes de réductions, dont une offre pour les familles

France

La SNCF annonce ce vendredi vouloir conquérir de nouveaux publics et revoit son offre. A partir du 9 mai, les cartes de réductions vont être remplacées par des "cartes Avantages." Elles seront toutes vendues à 49 euros par an et garantiront une réduction de 30%, contre 25% aujourd'hui pour certaines offres.

Concrètement, la carte Avantage Jeune va remplacer la carte Jeune SNCF, vendue 50 euros pour les 12-27 ans. La carte Avantage Senior se substitue à la carte Senior+, actuellement à 60 euros, pour les plus de 60 ans. Enfin, la carte Avantage Week-end succède à la carte Week-end, vendues aujourd'hui à 75 euros.

Une nouvelle offre pour les familles

La véritable nouveauté réside dans la carte Avantage Famille qui remplace la carte Enfant+, vendue à 75 euros. Jusqu'à présent, le titulaire de la carte devait être un enfant de moins de 12 ans et garantissait 25% de réduction pour lui et jusqu'à 4 personnes l'accompagnant.

Désormais, la carte sera au nom d'un adulte et sera valable sur un aller-retour. Avec un autre adulte accompagnant, ils pourront bénéficier de 30% de réduction, tandis que jusqu'à 3 enfants de 4 à 11 ans auront droit à 60% en moins sur le prix des billets.

Toutes ces cartes seront valables sur les TER, si les régions concernés l'acceptent, mais pas sur les Ouigo, l'offre de train lowcost de la SNCF.

La SNCF veut attirer plus de voyageurs

Avec cette refonte de ces cartes de réductions, la compagnie ferroviaire espère attirer les voyageurs. "Elles se remboursent quasiment au premier achat", vante Rachel Picard, la directrice générale de Voyages SNCF. Elle espère passer de 2,7 millions à 4 millions de détenteurs de cartes.