La SNCF commande quinze TGV supplémentaires à Alstom

Une bonne nouvelle pour Alstom. La SNCF vient de passer une nouvelle commande auprès du constructeur ferroviaire, qui devra produire 15 TGV "nouvelle génération". Le contrat est estimé à près de 590 millions d'euros. Il complète un précédent contrat signé en 2018 : 100 rames à construire pour 2,7 milliards d'euros.

Avec ce nouveau contrat, la SNCF veut "anticiper la demande clients, supérieure aux prévisions initiales" précise la compagnie à l'AFP. Ces trains sont quadricourants, ce qui signifient qu'ils pourront circuler en France ainsi que dans les pays voisins, comme l'Allemagne et l'Italie.

Les quelque 500 salariés du site Alstom de Belfort seront encore une fois mobilisés pour fabriquer les locomotives. "Une bonne nouvelle forcément" pour André Fages, délégué syndical CFE-CGC. Pour le site, ce sont 30 locomotives à construire (il y a deux motrices par rame).

Néanmoins, ces contrats passés avec la SNCF ne remplissent pas pleinement le carnet de commandes. Pour André Fages, il faut également surveiller le potentiel contrat à venir avec la ville de Toronto, au Canada, et la construction de son réseau ferroviaire de banlieue.

"Si on prend en compte ce nouveau contrat avec la SNCF et que celui avec Toronto aboutit, on peut voir l'avenir beaucoup plus sereinement", André Fages.