La SNCF consomme moins d'énergie grâce à l'invention de l'Amiénois Didier Stewart

Dans la nouvelle éco, France Bleu Picardie vous parle de l'invention d'un Amiénois qui est utilisée dans tous les trains de la SNCF, partout en France ! Didier Stewart a développé le logiciel Opticonduite. Tout tient dans une tablette, embarquée à bord par les conducteurs de TER ou de TGV.

Elle leur permet d’améliorer la ponctualité sur le réseau mais ce n’est pas tout. Dans un contexte de flambée des coûts de l’énergie, ce programme informatique fait aussi baisser la consommation énergétique des trains. Didier Stewart, lui même ancien conducteur a eu l'idée de cet outil en 2014 avant de le développer puis de le déployer à partir de 2020.

Opticonduite rassemble un ensemble de données numériques. "Cela va du type de matériel en passant par l'infrastructure rencontrée, la pente, les rampes, les rayons des courbes", énumère son créateur. Autant d'informations qui permettent d'indiquer au conducteur la vitesse idéale pour respecter les horaires d'un trajet tout en faisant en sorte de moins consommer.

"On estime que la baisse est de 5 à 10%", explique Didier Stewart qui développe une deuxième version de son logiciel qu'il annonce encore plus efficace. "On pourrait aller jusqu'à des baisses de 20%, et puis cela permet aussi de faire durer le matériel dans le temps."