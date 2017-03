La SNCF dévoile ce lundi les nouveaux tarifs sur la ligne à grande vitesse entre Paris et la Bretagne

C'est le 2 juillet prochain que la ligne à grande vitesse entre Paris et la Bretagne entrera en fonction. Les usagers gagneront en moyenne 40 à 50 minutes pour un trajet vers ou depuis la capitale. Un gain de temps qui risque de leur coûter plus cher. La SNCF dévoile ses nouveaux tarifs ce lundi.

On connaît déjà les temps de parcours, on connaîtra ce lundi les tarifs de cette nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris et la Bretagne. La SNCF doit dévoiler dans la journée les prix de ces trajets qui entreront en vigueur le 2 juillet 2017.

Après huit ans de travaux qui auront coûté 3,4 milliards d'euros, les usagers gagneront en moyenne 40 à 50 minutes entre Paris et les 19 gares bretonnes. Rennes ne sera plus qu'à 1h25 de Paris, Redon à 2h06, Saint-Malo à 2h14, Quimper à 3h31. Saint-Brieuc sera à 2h13 de Paris, et même à 2h06 le vendredi soir, tout comme Brest, qui sera à 3h25 la semaine et à 3h13 le vendredi en fin de journée.

L'ajout d'un TGV le matin permettra aux voyageurs d'arriver à Paris autour de 9h. Un train partira de Quimper à 5h11, pour une arrivée dans la capitale à 9h04, par exemple. Au total, 20 TGV seront en service du lundi au vendredi dans le sens Rennes - Paris, 21 dans l'autre sens, à une vitesse de 320 km/h.

LIRE AUSSI ►►Le nouveau TGV Atlantique en 2017 : tous les horaires de la LGV entre la Bretagne et Paris

Ce gain de temps concerne aussi les Pays de la Loire. Ainsi, Laval sera désormais à 1h11 de Paris, contre 1h32 actuellement.

Les nouveaux temps de parcours entre Paris et la Bretagne © Visactu

Une hausse des tarifs "très raisonnable"

Mais ce gain de temps devrait se traduire par une augmentation des tarifs. Une hausse "très raisonnable" a assuré le président de la SNCF, Guillaume Pepy, lors de sa visite à Rennes au mois de janvier. Aujourd'hui, un billet Rennes-Paris coûte environ 80 euros en semaine. "Il semble important qu'aucun tarif n'augmente de plus de 13 à 15%" selon Gérard Lahellec, vice président en charge des transports à la région Bretagne. Le conseil régional a investi à lui seul 655 millions d'euros dans cette LGV.