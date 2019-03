La SNCF donne son feu vert au rachat d'une partie de la gare d'Evron par la collectivité

Évron, France

Joël Balandraud avertit : "cela va prendre du temps mais on va pouvoir acheter des tickets de train dans la gare." Le maire d'Evron a obtenu ce jeudi après-midi le feu vert de la SNCF pour que la communauté de communes des Coëvrons rachète le hall de la gare. Une réunion entre le maire d'Evron, le député PS Guillaume Garot et le nouveau directeur régional de la SNCF Pays de la Loire, Olivier Juban s'est tenue ce jeudi.

Les rails et les quais appartiennent à la société ferroviaire. "Nous sommes en négociations avec la SNCF et ça peut prendre un an avant qu'on propose à nouveau de la vente de billets dans la gare," explique Joël Balandraud. Le hall de la gare pourrait ressembler à un nouvel espace avec des sortes de guichets et aussi une office de tourisme.

L'accord de principe est donné, reste maintenant une multitude de points administratifs à régler. Des détails qui dépassent parfois l'entendement. Par exemple, si demain le hall n'appartient plus à la SNCF, les voyageurs ne pourraient plus passer la porte jusqu'aux quais. Un scénario absurde qu'il s'agit de modifier en commun accord avec la société ferroviaire.

Les voyageurs pourront acheter leurs billets en espèce dès le mois de mai, toujours au restaurant en face de la gare

Une réponse précise a été toutefois apportée aux élus. Le restaurant qui vend des billets de train juste en face de la gare va mettre en place un logiciel plus performant. Dès le mois de mai les utilisateurs pourront payer leurs billets en espèce et pas seulement en carte bleue.

L'élu mayennais Guillaume Garot a proposé à la SNCF des solutions d'accompagnements au numérique pour les personnes les plus éloignées. Il regrette évidement la disparition de certains services dans la gare d'Évron et souhaite que ce lieu redevienne un centre de services, avec les informations pratiques de transports. La SNCF n'a pas apporté de réponse précise à ce service numérique.

Pour ce qui est du coût du rachat du hall par la collectivité, les élus n'étaient pas en mesure de donner un chiffre à France Bleu Mayenne.