La SNCF, entreprise qui a "le plus gâché la vie des consommateurs" en 2019 selon 60 millions de consommateurs

L’entreprise ayant le plus gâché la vie des consommateurs en 2019 est la SNCF selon 60 millions de consommateurs. Lauréate du "Cactus d'or", la compagnie ferroviaire succède à SFR (2017) et à Engie (2018). Temps d'attente au guichet, tarifs en hausse, manque de ponctualité... : la "récompense" n'a rien à voir avec la grève lancée le 5 décembre précise le magazine.

"Une à deux heures pour avoir un ticket au guichet"

"Il faut parfois une, deux heures pour avoir un ticket au guichet, la SNCF a supprimé beaucoup d’emplois" a notamment expliqué Lionel Maugain, journaliste à 60 millions de consommateurs, sur franceinfo. "Tout le monde n’est pas habitué à passer par internet. Par exemple, à la nouvelle gare de Montpellier, il est impossible d’acheter un ticket, il faut le faire sur internet".

Concernant les prix des billets, le magazine relève que les cartes de fidélité sont "moins avantageuse qu'avant", les prix ayant augmenté de "16% en 1ere classe l’an dernier" pour les cartes seniors d'après Lionel Maugain. "La SNCF est 5e compagnie la plus chère sur 36 pays d’Europe."

La Fnac et Vinted également épinglées

Deux autres enseignes sont distinguées par l'association de défense des consommateurs. La plateforme de vente de vêtements d’occasions Vinted, qui revendique 10 millions d'utilisateurs, hérite du "Cactus de la défaillance". Selon Lionel Maugain, qui évoque des "acheteurs qui reçoivent des colis vides ou endommagés", des "vendeurs qui tombent sur des escrocs qui ouvrent des litiges pour éviter de payer" et un "service après-vente totalement dépassé, qui n’apporte aucune solution", l'entreprise est "dépassée par son succès."

Quant à La Fnac, elle remporte "Le Cactus de la pire pratique" à cause d’assurances vendues au moment d’achat de téléphone ou de tablettes, et de "prélèvements de 26 euros" à des "consommateurs qui n’ont rien signé."

Selon Lionel Maugain, ce palmarès est établi à partir des témoignages recueillis par la rédaction de 60 millions de consommateurs qui reçoit "près de 2 000 courriers par mois". "Le palmarès n’est pas uniquement là pour pointer les mauvais élèves de la consommation, on est là aussi pour les piquer au vif, qu’ils fassent mieux l’année prochaine", a-t-il précisé sur franceinfo. "On sait que ce qui marche c'est de donner les noms. On espère que la SNCF fera mieux l'an prochain, même s'il y a un petit doute".