SNCF : des TER en plus sur le sud de la région Nouvelle-Aquitaine

Il y aura six trains de plus par jour en moyenne sur cinq lignes du Sud-Aquitaine à partir du 11 décembre 2022. La SNCF et la région Nouvelle-Aquitaine l'annoncent ce lundi, lors de leur point de rentrée sur l'offre ferroviaire. Il s'agit des lignes au départ de Bordeaux, en direction de Bayonne et Hendaye, et Pau et Tarbes. Mais aussi de deux lignes au départ de Bayonne (vers Tarbes et St-Jean-Pied-de-Port) et de la ligne Pau-Oloron-Bedous. Des modifications réalisées dans le cadre d'Optim'ter, une méthode pour remettre à plat l'offre de TER avec budget constant, matériel constant et infrastructures constantes.

Des adaptations seront également mises en oeuvre sur les lignes Bordeaux-Bergerac-Sarlat, ou encore Bordeaux-Mont-de-Marsan, Bordeaux-Hendaye ou Bordeaux-Pau-Tarbes, fruits cette fois des demandes exprimées en comités de lignes.

Le détail des modifications dans le cadre d'Optim'ter

Ligne 51 : Bordeaux-Bayonne-Hendaye

En semaine, ajout d’un train entre Dax et Hendaye, d’1 A/R Dax-Bayonne et d’1 A/R entre Hendaye et Bayonne.

L’amplitude est ainsi améliorée au départ de Bayonne vers Dax (départs à 19h35 et 20h03 du lundi au vendredi alors que le dernier départ aujourd’hui est à 18h31).

Fréquence d’environ 30 min entre Dax et Bordeaux lors des pointes du matin et du soir.

Fréquence de 2h quasiment toute la journée entre Bordeaux et Hendaye, complétée par l’offre TGV offrant une fréquence proche de l’heure.

Les week-ends d’hiver, retour plus tardif d’Hendaye vers Bordeaux : 19h au lieu de 17h.

1,5 A/R supplémentaires les samedis et dimanches en hiver. En juin et septembre +2,5 A/R les samedis et + 1,5 A/R les dimanches. L’offre est encore plus renforcée entre Dax et Hendaye avec +4,5 A/R.

Une offre renforcée l’été, avec une meilleure amplitude : +1 A/R en semaine entre Bordeaux et Hendaye ; +0,5 A/R les week-ends.

Ligne 52 Bordeaux-Pau-Tarbes

Création en semaine d’1 A/R Bordeaux-Pau direct sans temps d’attente à Dax permettant d’améliorer le temps de parcours (2h05 vs 2h12) entre les deux villes.

Un train supplémentaire prolongé à Tarbes du lundi au jeudi, 3 le vendredi

Un aller-retour Dax-Pau supplémentaire en semaine (+1,5 le vendredi), avec correspondance à Dax pour Bordeaux.

+ 2 A/R Bordeaux-Pau les samedis et dimanches avec une amplitude améliorée le dimanche

Arrêt Assat systématiquement desservie pour les trains prolongés jusqu’à Tarbes

Amélioration des correspondances à Pau, avec les TER Occitanie

Ligne 53 Bayonne-Pau-Tarbes

Une offre identique toute l’année, sans variante estivale

Un aller-retour direct Pau-Hendaye, tous les jours, toute l’année

Une amplitude améliorée au départ de Pau : 19h au lieu de 17h30

5 A/R entre Pau et Bayonne contre 4 auparavant en semaine, permettant d’offrir 2 trains à l’heure en pointe du matin et du soir dans chaque sens.

L’offre est également revue à la hausse les week-ends : +1 train le samedi et +2 trains le dimanche

Une offre en correspondance également améliorée : +23% de correspondances à Bayonne pour effectuer un Pau-Hendaye.

Ligne 54 Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-Port

Une offre améliorée les week-ends de juin et de septembre (identiques à l’été) afin de prendre en compte les flux touristiques. + 1 A/R le samedi et + 1,5 A/R le dimanche.

L’amplitude sera ainsi améliorée permettant des retours plus tardifs dans les 2 sens et un train plus matinal le dimanche.

Des correspondances améliorées vers Hendaye.

Ligne 55 Pau-Oloron-Bedous

Les horaires de train en semaine du service hiver seront prolongés en juin et septembre afin d’améliorer les déplacements domicile/travail durant cette période.

L’offre est réorganisée en semaine afin de proposer un départ de Pau vers Oloron à 17h, souvent demandé pour les déplacements pendulaires.

Les week-ends de juin à septembre, réorganisation de l’offre afin de limiter les creux de l’après-midi.

Les week-ends d’hiver, prolongement d’un aller-retour supplémentaire d’Oloron à Bedous.

Les adaptations suite aux comités de lignes

Ligne 33 Bordeaux-Bergerac-Sarlat (effective en décembre 2023)

Amélioration des horaires de pointe du soir, en réponse aux besoins des pendulaires (notamment scolaires) entre Bergerac (17h20 vs 17h03) et Sarlat.

Des études de faisabilité sont en cours pour repositionner l’horaire de départ de Bordeaux à 17h19 vs 18h19 en direction de Bergerac.

Des études sont en cours pour limiter le temps de stationnement à Bergerac, pénalisant pour les usagers se rendant au-delà (TER Sarlat 7h30 environ – Bordeaux 10h environ).

Sécurisation de la correspondance entre le dernier TGV de Paris et le dernier TER : demande de report du départ à 21h42 vs 21h33 actuellement faite auprès de SNCF Réseau.

Ligne 45 Bordeaux – Mont-de-Marsan

Décalage du départ de Mont-de-Marsan de 16h23 d’une dizaine de minutes (départ 16h35) pour permettre notamment aux scolaires d’emprunter ce TER. L'adaptation sera effective en décembre 2022.

Ligne 51 Bordeaux – Hendaye

Des travaux en gare de Guéthary sont programmés en 2023 pour la mise à niveau de la qualité de service.

Ligne 52 Bordeaux – Pau – Tarbes

Des études de faisabilité sont en cours pour proposer des meilleurs horaires entre Dax et Pau en fin d’après-midi pour permettre les retours des actifs travaillant à Dax, en vue d’une possible mise en œuvre en décembre 2023.