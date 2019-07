La SNCF et la région multiplient les solutions pour acheter ses billets de train

Bourgogne-Franche-Comté, France

Acheter son billet de TER ou TGV chez un buraliste, c'est possible depuis mardi 16 juillet. Le premier partenariat régional a été signé avec le Tavellois à Tavaux, près de Dole. D'autres buralistes proposeront bientôt ce service dans la région, s'ils en font la demande et selon les besoins des territoires. "Il suffit de demander un billet. Le buraliste imprime le titre de transport et peut aussi l'envoyer par mail si le client le souhaite. C'est une solution de proximité pour les gens qui ne veulent pas aller en gare ou acheter en ligne", détaille Eric Cinotti, le directeur régional SNCF Mobilités en Bourgogne-Franche-Comté.

La fermeture des guichets se poursuit

Parallèlement, la suppression des guichets se poursuit. Il en reste actuellement 39 sur l'ensemble de la région, la SNCF en prévoit deux fois moins l'année prochaine. "Avec la numérisation, les guichets sont de moins en moins fréquentés", selon Eric Cinotti. D'où les buralistes, ainsi que d'autres solutions en cours de réflexion : "on veut faire en sorte que les gens puissent acheter un titre de transport dans leur commune, sans avoir à se déplacer en gare."

En Bourgogne-Franche-Comté, les moyens d'acheter son ticket de train sont de plus en plus nombreux. Neuf agents de service du territoire assurent des permanences hebdomadaires locales dans des lieux publics choisis par des maires. Il est aussi possible d'acheter son billet en appelant le service Mobigo au 03 80 11 29 29, et de recevoir le titre de transport par la poste sous 48 heures. Enfin, la région sera la première à expérimenter, à partir du 28 octobre, une nouvelle solution : appeler le service Mobigo et se voir remettre un code de 10 chiffres par SMS ou oralement. Ce code servira de titre de transport et devra être indiqué au contrôleur lors du voyage.

"C'est peut-être moins de service pour ceux qui habitent proche d'une gare sans guichet, mais c'est beaucoup plus de moyens d'acheter un billet de train pour tous les autres. Nous voulons ramener au plus proche de l'habitant ces services-là", justifie Michel Neugnot, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge des transports.